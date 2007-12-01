Тедеско о 0:1 с «Зенитом»: «Они были лучше. «Спартак» заслужил поражение»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча с (0:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Думаю, мы проиграли, потому что в первом тайме играли плохо. Не было смелости, была нервозность. Хотели сыграть накоротке, было много касаний. Пропустили гол, это был ключевой момент.

Во втором тайме играли лучше. Контролировали игру, даже до удаления мы доминировали. Тем не менее, несмотря на много подходов, не было много моментов, потому что плохо открывались. Много навешивали, хотя знали, что при них защитники «Зенита» играют хорошо. Мы заслужили поражение.

– Уверены, что Кутепов соответствует уровню ?

– Не понимаю (по-русски).

– Не первый сезон он ошибается, в том числе в матче с «Зенитом». Дзюба легко выигрывал борьбу.

– Кутепов – игрок вашей сборной, который хорошо провел ЧМ. Он отличный игрок, умный парень, у него хорошая техника, он мощный, хорошо играет головой. Да, он что-то проиграл Дзюбе, но Дзюба – отличный игрок. Заменил его, потому что у него была карточка.

– Понятно, что первый тайм не получился, но почему решили выпустить Мельгарехо налево и передвинуть Айртона вперед? В чем была задумка, ведь это довольно нетипичное решение?

– Не хотели делать двойную замену в перерыве, поэтому оставили связку Мельгарехо-Айртон.

– Будут ли применены санкции к Жано и Мельгарехо?

– Отвечал на этот вопрос на флэш-интервью. Я не видел этого момента во время игры. Посмотрим на повторе, что было. Исходя из этого примем или не примем меры.

– Что можете сказать о «Зените»?

– Они заслужили победу, потому что были лучше, в первую очередь в первом тайме, владели инициативой, мячом. Было много потерь у нас, зачастую неоправданных. Во втором тайме мы были лучше.

«Зенит» борется за выход в плей-офф ЛЧ, считаю, они заслуживают выхода.

– Что думаете об этом стадионе?

– Это прекрасный стадион, я приезжал сюда с «Шальке». Очень комфортно здесь играть, комплимент «Спартаку». Ой, «Зениту», не «Спартаку». Извините, – сказал Тедеско.