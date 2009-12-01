Платини о критике жеребьевки Евро-2020 от де Брюйне: «Пусть жалуется политикам своей страны»

Бывший президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на заявление полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брюйне о жеребьевке .

Ранее игрок назвал «позором» тот факт, что в группе бельгийцев были заранее известны 3 команды из 4, а также предположил, что «футбол все больше становится бизнесом».

«Я участвовал в создании концепции Евро-2020 (турнир проводится в 12 странах – прим. Sports.ru).

Среди прочего я выбирал игровые города, но не имею отношения к итоговому распределению. Если бы бельгийцы хотели играть дома, им просто нужно было вовремя построить свой новый стадион.

Говорят, что в Брюсселе планировалось провести 4 игры, в том числе матч 1/8 финала. Но поскольку их стадион не был построен, игры перенесли в Лондон. Пусть де Брюйне жалуется политикам своей страны», – сказал Платини.

Напомним, что Бельгию в 2013 году выбрали одной из хозяек турнира, но в декабре 2017 года УЕФА лишил страну этого статуса, потому что стадион к Евро-2020 там даже не начинали строить. Матчи, которые должны были пройти в Бельгии, отдали Англии.

Если бы Бельгия принимала чемпионат Европы, она бы не оказалась в такой ситуации, когда почти все команды из ее группы известны заранее.

Евро в 12 странах – эксперимент УЕФА из-за экономического кризиса. Больше такое не планируется