🕺Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Теги премьер-лига Россия светская хроника Ахмат Денис Глушаков Магомед Митришев Футбол

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков стал гостем на свадьбе одноклубника Магомеда Митришева.

Бывший капитан «Спартака» во время празднования станцевал лезгинку.

«От души поздравляю Магу Митришева c таким важным днем! Желаю молодоженам счастья, радости, любви, согласия, взаимопонимания – пусть сбудутся все ваши мечты, и вся жизнь будет такая же яркая, как эта горячая кавказская свадьба!» – поздравил Митришева Глушаков в инстаграме.

Глушаков обживается в «Ахмате»: станцевал лезгинку перед первой тренировкой

Футбольное поле сделали из 50 000 пластиковых стаканчиков. Как это возможно?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья