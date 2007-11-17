🕺Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Полузащитник Денис Глушаков стал гостем на свадьбе одноклубника Магомеда Митришева.

Бывший капитан «Спартака» во время празднования станцевал лезгинку.

«От души поздравляю c таким важным днем! Желаю молодоженам счастья, радости, любви, согласия, взаимопонимания – пусть сбудутся все ваши мечты, и вся жизнь будет такая же яркая, как эта горячая кавказская свадьба!» – поздравил Митришева Глушаков в инстаграме.

Глушаков обживается в «Ахмате»: станцевал лезгинку перед первой тренировкой

Денис Глушаков танцует лезгинку на свадьбе Митришева pic.twitter.com/dbn0hJpgyW — СЭ Футбол (@se_football) November 17, 2019

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