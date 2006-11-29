Жозеп Бартомеу: «Месси – лучший в истории футбола. Его появление в «Барсе» изменило все»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу выступил с речью по случаю 120-летия клуба.

«История Барселоны – это 120 лет постоянной борьбы. Это 120 лет препятствий, которые мы преодолели, и которые все время укрепляли нас. Это 120 лет успеха и поражений, которые сделали нас сильнее.

Гампер (основатель «Барселоны» – прим. Sports.ru) был провидцем, в этом нет абсолютно никаких сомнений. Но было сложно представить, что через 120 лет «Барса» станет крупнейшим клубом в мире.

Сейчас мы имеем привилегию, потому что подобного никогда не случалось ранее. С 2003 года, когда подписал контракт, мы снова улыбались. Появление Месси затем изменило все. Он лучший игрок в истории футбола, он знаменует эпоху огромного успеха», – сказал Бартомеу.