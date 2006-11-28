Мосгорсуд удовлетворил апелляцию бывшей жены полузащитника Дениса Глушакова, Дарьи, по делу о разделе совместно нажитого имущества.

«Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 млн рублей», – сказала адвокат Алиса Образцова.

В феврале 2019 года Никулинский суд расторг брак футболиста и взыскал с Глушакова 10 млн рублей в пользу Дарьи.

Она также получает треть дохода футболиста на дочерей до достижения ими 18 лет, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшую девочку – до достижения ею трехлетнего возраста.

Адвокат Дарьи полагает, что футболист вывел почти 200 млн со счетов уже после расставания с женой. Также в ходе процесса оспаривалось владение стоматологической клиникой, решением апелляционного суда она осталась за Глушаковым. Защита намерена далее оспаривать судебные решения.

Денис и Дарья были в браке с 2009 года. У них две дочери – Валерия и Александра.