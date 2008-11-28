Денис Глушаков: «За последний год каждый мой шаг изучался под микроскопом. Казалось, стоит задача уничтожить мою репутацию»

Полузащитник Денис Глушаков высказался о решении суда увеличить сумму компенсации его супруге Дарье с 10 до 42 миллионов рублей.

«Мне хотелось бы как можно быстрее закрыть эту тему, и чтобы отношения с моей бывшей женой и моя личная жизнь перестали быть достоянием общественности. К сожалению, по стечению обстоятельств и наверняка по чьей-то злой воле за последний год практически каждый мой шаг изучался чуть ли не под микроскопом.

Было много провокаций, недостоверной информации, откровенной грязи — какие-то сфабрикованные переписки и смонтированные аудиосообщения, вбросы. Казалось, что стоит четкая задача — любым способом уничтожить мою репутацию. Это, конечно, выматывало и отнимало массу эмоциональных сил и не давало полностью сконцентрироваться на футболе. Сейчас все это близится к своему логическому концу.

Что касается сегодняшнего решения суда, то я в принципе с уважением отношусь к любому вердикту этой инстанции. Есть закон, который одинаков для всех, и я всегда соблюдал и буду соблюдать каждую его букву.

Забавно наблюдать несвязное разноголосье представителей и адвокатов, высказывающихся по этому поводу. Такое ощущение, что задействовано целое PR-агенство, которое работает невпопад. Не говоря уже о тех, кто стоит за всем этим процессом. Но эту тему пока оставим за скобками.

Хочу, чтобы все понимали: все свои обязательства перед бывшей супругой я выполняю в соответствии с законодательством. Закон и время все расставит по своим местам, и мои дети ни в чем не нуждаются и не будут нуждаться. Они остаются моим самым главным счастьем, и я всегда и во всем помогал, помогаю и буду им помогать.

И главное — я футболист. Это дело моей жизни, моя профессия, моя страсть. Сейчас после всего случившегося открыта новая страница моей карьеры. Перезагрузка. Это нелегко, но этой новый вызов, а у меня еще вагон сил, энергии и здоровые амбиции.

Трофеи, сборная, еврокубки — это мои ориентиры. Насколько они реальны, покажет время. Но я хочу еще долго играть в футбол на самом высоком уровне, радовать болельщиков, побеждать, и чтобы все увидели, что я не только лезгинку хорошо танцую, но и про «похороны» тоже вспомнили», – сказал Глушаков.

Глушаков выплатит экс-супруге 42 млн рублей. Она выиграла апелляцию