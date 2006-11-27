Главный арбитр матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов – «ПСЖ» (1:0, перерыв) Артур Соареш Диаш отменил пенальти в ворота мадридской команды и удаление вратаря .

На 42-й минуте голкипер «Реала» снес в штрафной площади нападающего парижан .

Соареш Диаш сначала назначил пенальти в ворота «Реала» и показал бельгийцу красную карточку, однако затем отменил оба решения, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

Рефери посчитал, что в развитии атаки , которая привела к фолу Куртуа, хавбек Идрисса Гуйе в центре поля нарушил правила на защитнике мадридцев .

Фото: кадр из трансляции ESPN

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «ПСЖ».

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