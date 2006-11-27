Судья отменил пенальти в ворота «Реала» и красную карточку Куртуа после ВАР из-за фола «ПСЖ» в центре поля

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Главный арбитр матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» (1:0, перерыв) Артур Соареш Диаш отменил пенальти в ворота мадридской команды и удаление вратаря Тибо Куртуа.

На 42-й минуте голкипер «Реала» снес в штрафной площади нападающего парижан Мауро Икарди.

Соареш Диаш сначала назначил пенальти в ворота «Реала» и показал бельгийцу красную карточку, однако затем отменил оба решения, обратившись к системе видеопомощи арбитрам (ВАР).

Рефери посчитал, что в развитии атаки «ПСЖ», которая привела к фолу Куртуа, хавбек Идрисса Гуйе в центре поля нарушил правила на защитнике мадридцев Марсело.

Фото: кадр из трансляции ESPN

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Реал» – «ПСЖ».

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