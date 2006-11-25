Экс-полузащитник сборной России Роман Широков поделился мнением об оскорблениях в адрес форварда Артема Дзюбы.

«Я не знаю, откуда в этой истории растут ноги. Дзюбу оскорбляли на игре сборной? А что, в первый раз, что ли? До этого не было резонанса, а тут проснулись. На матче сборных оскорбляли Жиркова просто так вообще, а тут вдруг оскорбили [Дзюбу]. Но я не знаю, почему его оскорбляют сейчас, а гадать на кофейной гуще не готов. Официальных заявлений от сторон не было.

Кричали раньше многим, но никого не защищали. С одной стороны то, что Дзюбу сейчас стали защищать – это хорошо. Но тогда нужно быть последовательными. Сначала даете возможность оскорблять, а теперь начинаете закручивать гайки. Поводы [защищать] были и до этого. А раз было плевать, то получайте то, что есть», — сказал Широков.

Болельщики оскорбляли Дзюбу на матче сборной России против Сан-Марино. После этого он не пошел к трибуне, чтобы поблагодарить фанатов. Во время матча 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (0:0) болельщики красно-белых скандировали «Дзюба, Дзюба, иди на ###».

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