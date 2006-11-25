Роджер Федерер: «Не знаю, почему меня сравнивают с Месси, а Надаля – с Роналду. Они невероятные футболисты»

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился мнением о том, что его сравнивают с форвардом «Барселоны» , а Рафаэля Надаля – с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мне задавали этот вопрос много раз. Я слышал, что меня сравнивают с Месси, а Рафу – с Криштиану, и я не знаю, почему это так. Оба этих игрока невероятны. Они достигли больших успехов в футболе. Говорят, что я похож на Месси, но я не уверен.

Для каждого известность приносит и хорошее, и плохое, но очевидно, что плюсов больше. Невозможно жить нормальной жизнью, но я знаю, откуда пришел. Мои родители хорошо меня воспитали, и я благодарен им. Но иногда меня беспокоит, что за мной следят, когда я с детьми», – сказал Федерер.

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