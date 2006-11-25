Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные эпизоды матча 17-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (1:2).

На матче работала бригада арбитров во главе с .

«Качество картинки не позволяет нам начертить офсайдные линии, поэтому мы считаем, что ассистенты приняли верное решение, позволив продолжить игру, хотя по ощущениям кажется, что в обоих эпизодах могли быть небольшие офсайды.

Оба момента очень сложные, было бы плохо, если бы в одном эпизоде игра была продолжена, а в другом – нет», – сказал Егоров.

Вопросы возникли касательно двух забитых в этой игре голов. На 66-й минуте нападающий «Рубина» Евгений Марков забил в ворота гостей, а на 79-й минуте форвард Артем Дзюба вывел свою команду вперед. В обоих эпизодах игроки, возможно, находились в положении «вне игры».

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