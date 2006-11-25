Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб форварда .

«У нас играет лучший нападающий Англии. Он входит в число двух-трех лучших форвардов мира.

Нет никакого смысла в приглашении такого нападающего, как Златан. Ему уже за 30, но он все равно может заиграть в любом клубе мира. Нет никакого смысла в его переходе в клуб, за который играет , – сказал Моуринью.

В матче 13-го тура АПЛ Кейн забил 175-й гол за «Тоттенхэм» и вышел на 3-е место в списке бомбардиров клуба за всю историю. В текущем сезоне он провел за лондонский клуб 12 матчей, забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.

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