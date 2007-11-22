Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри объявил, что форвард не сыграет в матче 13-го тура Серии А с «Аталантой».

«На 99 процентов Роналду не сыграет. Когда он вернулся из сборной, он сообщил, что первой игре чувствовал себя лучше, а во второй испытывал боль. В том числе это и психологическая проблема.

Наша цель – Лига чемпионов, мы должны вылечить это повреждение. Поэтому на 99% он не сыграет с «Аталантой» и будет продолжать программу восстановления», – заявил Сарри.

Также специалист высказался о ситуации с заменой Роналду, когда тот не пожал руку Сарри.

«Нет необходимости разъяснять что-то о ситуации с Роналду, даже любители реагируют на замену так же. Я понимаю, что иногда игрокам нужно дать выпустить пар, иначе я всю жизнь провел бы в разговорах с ними», – сказал Сарри.