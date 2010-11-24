Андрей Малосолов: «Почему «Урал» – «Спартак» на платном канале, а никчемный «Эспаньол» – «Хетафе» на «Матч ТВ»?»

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Журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал показ матча 17-го тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» на телеканале «Матч Премьер».

«Я традиционно с уважением к работникам канала «Матч ТВ», но, если сможете, объясните: почему в 14:00 на доступном канале показывают ненужный, никчемный, никому не интересный матч «Эспаньол» – «Хетафе», а на коммерческий в те же 14:00 перенесли «Урал» – «Спартак»?

Чего добиться хотят?» – написал Малосолов в твиттере.

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