Евро-2020 начнется через 200 дней

До начала Евро-2020 осталось 200 дней. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.
На Евро-2020 сыграют 24 команды, разбитые на 6 групп. В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.
Жеребьевка финальной стадии турнира состоится в Бухаресте 30 ноября 2019 года. 26 марта 2020 года состоятся полуфиналы стыковых матчей Лиги наций, 31 марта – финалы.
Впервые в истории Евро матчи будут проходить более чем в двух странах – их примут 12 городов Европы.
Матч открытия Евро-2020 пройдет на римском «Стадио Олимпико» 12 июня. Финал турнира будет проведен на лондонском «Уэмбли» 12 июля.
Также встречи группового этапа и плей-офф пройдут на стадионах России, Шотландии, Ирландии, Дании, Венгрии, Румынии, Испании, Голландии, Германии, Азербайджана.
На групповом этапе каждой из шести групп полагаются два базовых города, где пройдут все игры. И если страны-хозяйки прошли на Евро, то они автоматически попадают в группу с домашними матчами. Каждый хозяин проведет минимум два матча дома. Кто проведет дома три, решит жеребьевка 30 ноября.
Сборная России сыграет в группе В и проведет два матча в Санкт-Петербурге. Также с ней в группе сборная Дании (очный матч пройдет в Копенгагене) – еще одна страна-хозяйка Евро-2020, которая три матча в группе сыграет дома. Также в группу В попала сборная Бельгии, а четвертой командой станет или Уэльс, или Финляндия.
Все о группах и корзинах Евро-2020: у России – Бельгия, Дания и Уэльс или Финляндия
2️⃣0️⃣0️⃣ дней до #EURO2020 pic.twitter.com/ZTkDicEuJD— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 24, 2019
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