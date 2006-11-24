Евро-2020 начнется через 200 дней

До начала Евро-2020 осталось 200 дней. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

На Евро-2020 сыграют 24 команды, разбитые на 6 групп. В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится в Бухаресте 30 ноября 2019 года. 26 марта 2020 года состоятся полуфиналы стыковых матчей Лиги наций, 31 марта – финалы.

Впервые в истории Евро матчи будут проходить более чем в двух странах – их примут 12 городов Европы.

Матч открытия Евро-2020 пройдет на римском «Стадио Олимпико» 12 июня. Финал турнира будет проведен на лондонском 12 июля.

Также встречи группового этапа и плей-офф пройдут на стадионах России, Шотландии, Ирландии, Дании, Венгрии, Румынии, Испании, Голландии, Германии, Азербайджана.

На групповом этапе каждой из шести групп полагаются два базовых города, где пройдут все игры. И если страны-хозяйки прошли на Евро, то они автоматически попадают в группу с домашними матчами. Каждый хозяин проведет минимум два матча дома. Кто проведет дома три, решит жеребьевка 30 ноября.

сыграет в группе В и проведет два матча в Санкт-Петербурге. Также с ней в группе сборная Дании (очный матч пройдет в Копенгагене) – еще одна страна-хозяйка Евро-2020, которая три матча в группе сыграет дома. Также в группу В попала сборная Бельгии, а четвертой командой станет или Уэльс, или Финляндия.

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