«Реал» выиграл 5 из 6 последних матчей. Общий счет – 19:1

«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» (3:1) в матче 14-го тура .

Ранее команда Зинедина Зидана победила «Эйбар» (4:0) и «Леганес» (5:0) в рамках чемпионата Испании, а также сыграла вничью с «Бетисом» (0:0). На групповом этапа Лиги чемпионов «Реал» дважды обыграл «Галатасарай» (1:0 и 6:0).

Таким образом, мадридский клуб выиграл 5 из 6 последних матчей. Общий счет этих игр – 19:1.

В следующем матче «Реал» встретится с «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов. Игра состоится 26 ноября.

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