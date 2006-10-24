Стало известно, что главный тренер Зинедин Зидан сказал форварду Луке Йовичу перед выходом на замену на 82-й минуте матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с (1:0).

Камеры зафиксировали разговор игрока с тренером. Зидан попытался объяснить Йовичу по-английски, как занять правый фланг, где играл Родриго Гоэс. Однако между игроком и тренером, похоже, не было понимания.

«Ты в порядке?» – спросил Зидан, за которым шел Йович, ясно показывавший, что он не понимает.

«Ты атакуешь, вот и все. Давай!» – сказал Зидан сербскому форварду.

Напомним, Йович перешел в «Реал» в летнее трансферное окно и пока не отметился голом.