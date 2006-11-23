Моуринью о 3:2 с «Вест Хэмом»: «Главное было победить, неважно как»

Главный тренер Жозе Моуринью передал впечатления от матча 13-го тура АПЛ с (3:2).

«Я был очень доволен до того, как мы пропустили два гола. Мы играли хорошо, реализуя те вещи, которые отрабатывали на тренировках. И у нас была возможность сделать счет 4:0 и решить исход матча.

Нам повезло, что я провел так много лет в Премьер-лиге. В перерыве я сказал игрокам: «Даже если мы будем вести 3:0 на 85-й минуте, исход игры еще не решен».

Сошлось несколько факторов, в том числе и эмоции от ухода прежнего тренера, возвращение футболистов из сборных, усталость, накопившаяся в последние 20 минут.

Главное было победить, неважно как. Парни довольны, это то, чего я и хотел.

Доволен игрой . Я провел немного времени с ним на тренировках, за пределами поля, и мы говорили о том, что настоящий Алли должен вернуться.

Он слишком хорош для того, чтобы не быть одним из лучших футболистов мира и не играть за сборную Англии», – сказал тренер в эфире BT Sport.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию первой игры Жозе Моуринью в «Тоттенхэме».

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