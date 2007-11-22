Семин о 5 матчах без побед: «Неудачной серии не было, у нас все удачное было»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги встречи 17-го тура РПЛ против «Тамбова» (3:2).

– Юрий Павлович, вы перед матчем говорили, что получится непростая встреча. Вот примерно такой вы себе ее представляли?

– Нет, такой я ее не представлял, потому что она какая-то рваная получилась. Очень хорошие были отрезки, особенно в первом тайме, мы имели свое преимущество, которое использовали.

Вдруг неожиданно стали плохо играть в обороне, допустили ошибки и счет уже выровнялся, началась нервозность. Но молодцы все-таки в том, что нашли момент для того, чтобы этот матч выиграть. Три очка – самое важное сегодня.

– Три очка – самое важное, или все-таки то, что прервалась эта неудачная серия?

– Неудачной серии у нас не было, у нас все удачное было. Поэтому победа при такой игре вселяет оптимизм, – отметил тренер.

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