Хохлов – кандидат на пост тренера «Сочи», если Точилина отправят в отставку

Теги Александр Точилин Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Чемпионат.com Сочи Футбол

Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов может продолжить работу в «Сочи». 

По информации «Чемпионата», 43-летний специалист будет одним из кандидатов на пост главного тренера «Сочи», если Александра Точилина отправят в отставку. 

Хохлов был уволен из «Динамо» после 12-го тура РПЛ, когда московский клуб проиграл третий матч подряд. 

Точилин возглавляет «Сочи» с 2018 года. В текущем сезоне чемпионата России команда набрала 13 очков в 16 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что «Сочи» может пригласить Курбана Бердыева. 

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