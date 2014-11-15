Хохлов – кандидат на пост тренера «Сочи», если Точилина отправят в отставку

Экс-тренер Дмитрий Хохлов может продолжить работу в «Сочи».

По информации «Чемпионата», 43-летний специалист будет одним из кандидатов на пост главного тренера «Сочи», если отправят в отставку.

Хохлов был уволен из «Динамо» после 12-го тура РПЛ, когда московский клуб проиграл третий матч подряд.

Точилин возглавляет «Сочи» с 2018 года. В текущем сезоне чемпионата России команда набрала 13 очков в 16 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Сочи» может пригласить Курбана Бердыева.

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