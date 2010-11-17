Флорентино Перес о «Реале»: «Эта команда выиграла все возможные трофеи, а игроки – легенды»

Президент Флорентино Перес высказался о ценностях и перспективах клуба.

«Такие ценности, как командная работа, скромность и упорство, являются отличительными чертами «Реала».

Мы стали свидетелями одной из лучших эпох нашего клуба, и такое достижение нельзя недооценить в мире футбола, где конкуренция выше, чем когда-либо.

Сейчас в клубе идет процесс преобразования, который приведет нас к новым вершинам.

У нас новая команда с огромным потенциалом, отличными игроками и молодыми талантами, и мы полностью уверены в них. Эта команда уже выиграла все возможные трофеи, а игроки стали легендами», – сказал Перес на церемонии вручения памятных наград болельщикам клуба.

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