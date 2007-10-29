Эден Азар: «Мечтал играть за «Реал», величайшую команду мира. «Челси» понял меня и позволил уйти»

Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал о переходе в мадридский клуб из .

«Я всегда мечтал играть за«Реал», величайшую команду мира, и сейчас я счастлив. Куртуа всегда говорил мне, что это лучший клуб.

Я уже принял решение после чемпионата мира. Я говорил себе: «Сейчас я должен присоединиться к «Реалу». Но тогда это не было возможно, и я провел еще один год в «Челси», и это облегчило мой отъезд. Клуб понял меня и позволил мне уйти.

Я поговорил с Флорентино [Пересом], и он сказал мне, что он ждет меня в Мадриде, еще я общался с Модричем. У меня создалось впечатление, что все они хотели видеть меня в «Реале», и это наконец случилось», – сказал Азар.