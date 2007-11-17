Главный тренер юношеской команды «Инвиктасауро» Массимилиано Риччини был уволен после победы над «Марина Кальчо» со счетом 27:0.

«Мы были ошеломлены, когда услышали, что наша юношеская команда обыграла соперника со счетом 27:0. Глубоко сожалеем об этом.

Это противоречит ценностям юношеского футбола. Соперника всегда нужно уважать, а сегодня этого не произошло.

Искренне извиняюсь перед клубом «Марина Кальчо». Могу подтвердить, что наш совет директоров принял единогласное решение уволить тренера Риччини.

Наши тренеры обязаны не только обучать молодежь, но и воспитывать ее. В данном случае этого не случилось», – заявил президент «Инвиктасауро» Паоло Брогелли.

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