Станислав Черчесов: «Нас ругали, что с Испанией типа закрылись и не играли в футбол. Сегодня сделали по-другому»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии в матче квалификации Евро-2020 (1:4).

– Счет 1:4, естественно, не красит нас, но мы хотели играть сегодня в футбол, потому что нам надо было выигрывать, хотели играть от себя, не закрываться, помериться, можно сказать, силами в открытом противостоянии, но бельгийцы в этом плане были удачливее.

– Как сказались на игре кадровые потери?

– У Кудряшова повреждение мышцы, мы не хотели рисковать, потому что в такой игре вынужденная замена могла случиться в любую секунду, мы этого не хотели.

Появилась возможность проверить Петрова, он провел всю игру. В футболе без травм не бывает. С одной стороны, жалко, что мы недосчитываемся игроков, а с другой, мы доверяем всем нашим футболистам, которые вышли и получили определенный опыт.

И мы для себя кое-какие выводы делаем, и в такой игре мы можем реально подсказать, что надо усилить. В матчах со слабыми соперниками это сделать сложнее.

– Такой соперник заставляет вас думать, что иногда нужно использовать другую схему?

– Вот видите, какие у вас интересные вопросы. На чемпионате мира нас ругали, потому что против Испании выпустили много защитников и типа закрылись, не играли в футбол. Сегодня сделали по-другому. Какой ответ должен быть? – сказал Черчесов в эфире канала «Матч ТВ».

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