Роберто Мартинес о 4:1 с Россией: «Удалось остановить Дзюбу, который всегда представляет угрозу»

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча с Россией (4:1) в рамках отбора Евро-2020.

«Мы проделали фантастическую работу, создавая моменты и забивая в одни ворота. И нам удалось остановить Дзюбу, который всегда представляет угрозу у чужих ворот.

Будет здорово вернуться в Санкт-Петербург и на этот великолепный стадион во время Евро следующим летом. Но нам нужно дождаться жеребьевки», – сказал Мартинес.

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