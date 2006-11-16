Роберто Мартинес о 4:1 с Россией: «Удалось остановить Дзюбу, который всегда представляет угрозу»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча с Россией (4:1) в рамках отбора Евро-2020.

«Мы проделали фантастическую работу, создавая моменты и забивая в одни ворота. И нам удалось остановить Дзюбу, который всегда представляет угрозу у чужих ворот.

Будет здорово вернуться в Санкт-Петербург и на этот великолепный стадион во время Евро следующим летом. Но нам нужно дождаться жеребьевки», – сказал Мартинес.

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