Ракитич может зимой перейти из «Барселоны» в «Атлетико» за 40 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в в январе, утверждает Movistar+.

Сообщается, что мадридский клуб готов заплатить требуемые каталонцами 40 млн евро.

Mundo Deportivo сообщает, что проблемой для «Атлетико» является не сумма трансфера, а зарплата 31-летнего хорвата в размере 6,5 млн евро в год. Из-за этого «матрасники» должны продать кого-то из своих игроков, чтобы не выбиться из лимита зарплат в случае трансфера Ракитича.

Контракт 31-летнего хорвата с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.

Ракитич о положении в «Барсе»: «Моя дочь грустит, когда у нее забирают игрушку. Я чувствую себя так же: они забрали мой мяч»

«Атлетико» интересуется Ракитичем, представители клуба общались с окружением игрока

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