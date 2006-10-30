«Атлетико» интересуется Ракитичем, представители клуба общались с окружением игрока

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Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в «Атлетико», сообщает Marca.

Представители мадридского клуба следят за ситуацией с 31-летним хорватом и несколько недель назад общались с его окружением. При этом самому Ракитичу нравится идея жизни в Мадриде.

Помимо «Атлетико», на игрока претендуют «Интер», «Милан» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что хавбек недоволен малым количеством игрового времени. В нынешнем сезоне Ракитич провел 7 матчей в Ла Лиге, отдав одну голевую передачу.

Его статистику можно изучить здесь.

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