«Атлетико» интересуется Ракитичем, представители клуба общались с окружением игрока

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может продолжить карьеру в , сообщает Marca.

Представители мадридского клуба следят за ситуацией с 31-летним хорватом и несколько недель назад общались с его окружением. При этом самому Ракитичу нравится идея жизни в Мадриде.

Помимо «Атлетико», на игрока претендуют «Интер», «Милан» и «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что хавбек недоволен малым количеством игрового времени. В нынешнем сезоне Ракитич провел 7 матчей в Ла Лиге, отдав одну голевую передачу.

Его статистику можно изучить здесь.