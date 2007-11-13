Полузащитник «Барселоны» выразил недовольство своей ролью в команде.

«Как футболист может получать удовольствие? Играть. Как себя чувствует моя маленькая дочь, когда у нее забирают ее игрушку? Она грустит. Я чувствую себя точно так же: они забрали мой мяч, и мне грустно.

У меня нет проблем с выражением своих чувств. Мне это нравится. Когда я хочу заплакать, у меня нет никаких проблем. Если хочу праздновать, то вперед.

Я понимаю и уважаю решения тренера и клуба. Однако я думаю, что отдал многое за те пять лет, что я здесь. Я провел здесь лучшие годы своей карьеры и просто хочу продолжать получать удовольствие. Это самое важное для меня.

Мне 31 год, а не 38. Я чувствую себя отлично», – сказал Ракитич в программе Universo Valdano на Movistar+.

Контракт 31-летнего хорвата с каталонцами рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне хавбек провел за «Барселону» 7 матчей в и отдал одну голевую передачу.