Головин в 4-й раз признан игроком матча в «Монако». Он лидер по этому показателю вместе с Лекомтом

Полузащитник «Монако» признан лучшим игроком команды в матче 13-го тура Лиги 1 против «Дижона» (1:0), по мнению болельщиков.

23-летний россиянин, забивший в этой встрече победный мяч, признан игроком матча в 4-й раз. Он лидирует по этому показателю вместе с вратарем Бенжаменом Лекомтом.

Ранее Головин становился лучшим игроком по итогам матчей Лиги 1 с «Нимом» (2:2) и «Ниццей» (3:1), а также в 1/16 финала Кубка лиги с «Марселем» (2:1).

В этом сезоне Головин провел 11 матчей в Лиге 1, забив 3 гола и отдав 2 голевые передачи.

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