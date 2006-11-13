СИБУР и сборная России запустили #футботлчеллендж: надо креативно отправлять на переработку пластиковые бутылки

Теги Сборная России по футболу Георгий Джикия соцсети Футбол

Сборная России по футболу вместе с компанией СИБУР объявили о начале флешмоба #футботлчеллендж, его победители получат три футболки сборной с автографами.

Все что нужно сделать – креативно отправить пластиковую бутылку в контейнер для сбора пластика или раздельного сбора отходов, записать это на видео и выложить в любую соцсеть с хэштегом #футботлчеллендж. Аккаунт должен быть открытым, чтобы организаторы увидели видео.

Итоги флешмоба подведут в аккаунте сборной России 20 ноября.

 
 
 
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Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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