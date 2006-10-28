Иван Ракитич: «Наше величие не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы вставать после каждого падения»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич процитировал американского философа и поэта Ральфа Уолдо Эмерсона.
«Наше величие не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы вставать после каждого падения», – написал Ракитич в твиттере, выложив фотографии с тренировки.
Сообщалось, что игрок может перейти в «Интер» во время зимнего трансферного окна.
В этом сезоне Ракитич провел 6 матчей за «Барселону» в Ла Лиге и не отметился результативными действиями.
“Nuestra grandeza no esta en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que nos caemos.” 2/2.😁🏆💪 #ralphwaldoemerson #campeon #ganador #fuerza pic.twitter.com/7tZw0bZnSe— Ivan Rakitic (@ivanrakitic) October 27, 2019