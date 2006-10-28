Иван Ракитич: «Наше величие не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы вставать после каждого падения»

Полузащитник «Барселоны» процитировал американского философа и поэта Ральфа Уолдо Эмерсона.

«Наше величие не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы вставать после каждого падения», – написал Ракитич в твиттере, выложив фотографии с тренировки.

Сообщалось, что игрок может перейти в «Интер» во время зимнего трансферного окна.

В этом сезоне Ракитич провел 6 матчей за «Барселону» в Ла Лиге и не отметился результативными действиями.