Тренер «Леганеса» о Месси: «Если дать ему 10 мячей, он забьет 11 голов. А еще этот негодяй убегает»

Главный тренер «Леганеса» Хавьер Агирре поделился мнением о нападающем «Барселоны» .

«Я понятия не имею, как остановить Месси, потому что моим командам это никогда не удавалось, насколько помню. Может быть, только за ничью удавалось зацепиться.

Я поражаюсь, для него штрафной удар почти как пенальти. Один из моих помощников сегодня предложил не ставить стенку перед Месси в случае штрафного.

Я ему сказал: «Послушай, если оставлю Месси перед штрафной против Пичу Куэльяра (вратарь Иван Куэльяр – прим. Sports.ru) и дам ему 10 мячей, он забьет 11 голов. Поэтому ни за что!

Мы много обсуждали возможные способы не дать ему забить. Одного парня поставить у штанги, другой пусть лежит на газоне… Мы 20 тысяч способов перебрали.

Но самый логичный способ — избежать ненужных фолов. Но в то же время этот способ невозможен, потому что этот негодяй убегает от игроков», — сказал Агирре в интервью Cadena SER.

«Леганес» сыграет против «Барселоны» в следующем туре . Игра состоится 23 ноября.

Месси забивает со штрафных больше «Ювентуса» и «Реала». Мы нарисовали карту голов: больше половины – в девятку