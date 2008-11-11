Жозеп Бартомеу: «Месси – лучший в истории. Сомневаюсь, что кто-то сможет повторить его достижения»

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Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением о будущем Лионеля Месси в клубе по завершении им игровой карьеры.

«Не сомневаюсь, что Месси сохранит связь с «Барселоной» до конца своей жизни и по завершении карьеры футболиста.

Во-первых, потому что он лучший футболист в истории, а играл он именно здесь. Я сомневаюсь, что кто-либо сможет повторить достижения или рекорды Месси, а также его талант, лидерские качества и то превосходство, которое он имеет в мировом футболе.

Так что он останется связан с «Барселоной» на всю жизнь. В этом нет сомнений», – сказал Бартомеу.

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