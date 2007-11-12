Леонид Слуцкий: «Войны сильно повлияли на менталитет русских. Для нас жизнь – война, спорт – война»

Главный тренер Леонид Слуцкий поделился мнением о роли войн в российской истории, а также об их влиянии на отношение к спорту в стране.

– В нашей истории было очень много войн. Они оказали сильное влияние на наш менталитет, у нас это в крови.

Для русских жизнь – это война, спорт – это война. И это нормально, хотя есть свои трудности.

– Для вас есть только победа или поражение?

– Да, так и есть.

– А как же любовь к игре?

– Мы тоже любим игру, но сперва результат. Если мне кто-то перед матчем скажет наслаждаться игрой, я посмотрю на него такой: «Как можно наслаждаться в самый тяжелый момент моей жизни?» – сказал Слуцкий.