Мешков не назначил пенальти в ворота «Крыльев» за падение Ларссона после консультации с ВАР

принимает «Крылья Советов» (1:0, первый тайм) в матче 16-го тура РПЛ.

На 28-й минуте игры нападающий Йордан Ларссон упал в штрафной гостей после единоборства с защитником «Крыльев» Виталием Лысцовым. Арбитр Виталий Мешков проконсультировался с ассистентами ВАР и не назначил пенальти в ворота .

Следить за ходом игры вы можете по текстовой трансляции на Sports.ru.

Фото: кадр из трансляции телеканала «Матч Премьер»

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