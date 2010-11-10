Арбитр Федотов о голе «Локо» «Краснодару»: «Это пропуск фола в центре поля»

Судья Игорь Федотов, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин и тренер Андрей Талаев разобрали эпизод с голом в матче с «Краснодаром» (1:1, второй тайм).

В начале атаки железнодорожников, в которой хавбек заработал голевой штрафной, Жоау Мариу сбил Руслана Камболова.

Федотов: По моему мнению, это пропуск фола в центре поля, после чего начала развиваться атака команды «Локомотив». В следующей фазе, соответственно, правильная фиксация нарушения, штрафной удар, после отскока от перекладины забивают гол.

Шнякин: А вот любопытно, считается ли такая ошибка за результативную, когда потом уже идет разбор?

Федотов: Нет, это считается просто пропуск фола. Это два разных момента, которые мы наблюдаем. Пропуск фола, дальше развивается атака, если она заканчивается голом, ВАР возвращается на этот фол и смотрит.

Шнякин: Очень важный момент – здесь ВАР не имел возможности включиться.

Федотов: Нет, потому что все, момент уже заигран. Произошел следующий контакт, после которого был назначен штрафной удар, то есть фол в центре поля мы забыли.

Соответсвенно, если во время атаки забивается гол...

Шнякин: Сразу?

Федотов: Сразу, да, ВАР возвращается обратно и просматривает в момент инцидента, явного, очевидного пропуска фола в центре поля, после которого забивается гол.

Талалаев: Игорь, а можно парадоксальный вопрос? Если мы уверен, что здесь был фол, я могу дать инструкцию своим защитникам: «Не надо, не трогайте, пусть забивают гол, мы вернемся назад и просмотрим?»

Федотов: Абсолютно. Но чтобы это делать, надо быть уверенным, что это был фол.

Талалаев: Здесь, по-моему, было видно даже с 200 метров.

Федотов: Допустим, с позиции арбитра это могло быть, что Камболов просто подставляется и просто падает. Контакта в бедре, вверху, в руке толчка он не видел, значит, контакт идет в ногах. Возможно, не увидел. Если это все анализировать, если прямо теоретически так думать об этом, то, конечно, можно научить игроков пропускать это все дело, и пускай забивают.

Талалаев: Нет, ну, гипотетически мы можем

Федотов: Гипотетически да.

смотрите, мы говорим, что здесь даже больше предпосылок не фолить. Пусть эта атака доходит до прямого удара, и мы тогда можем отмотать ее назад.

Шнякин: В любом случае, это теория, пока у нас не самый подходящий для этого формат, как-нибудь, может быть, у нас для этого возникнет специальная судейская передача, пригласим туда обязательно Андрея Викторовича.