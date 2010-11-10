Жозе Моуринью: «Если «Ливерпуль» обыграет «Ман Сити», то станет чемпионом»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о предстоящем матче 12-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

такого не скажет, а вот я скажу: девяти очков столь сильной команде будет достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию

Если «Ливерпуль» сегодня победит, он выиграет чемпионат. Хотя «Ман Сити» – очень хорошая команда, способная на победные серии, а спад у бывает всегда.

Как по мне, ничья будет хорошим итогом для «горожан» и плохим – для «Ливерпуля». Победа на «Энфилде» – единственный хороший результат для хозяев», – сказал Моуринью в эфире Sky Sports.