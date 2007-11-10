Семак про 1:0 с «Арсеналом»: «Порывистый ветер накладывал отпечаток. Понравилась и игра, и результат»

Главный тренер Сергей Семак подвел итоги матча 16-го тура РПЛ с (1:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Тяжелая игра. Порывистый ветер накладывал отпечаток. очень хорошо играл, было тяжело, особенно в первом тайме. Поэтому создавали со стандартов. Шамов сыграл блестяще, вытащил неберущийся мяч.

После гола было больше моментов, в обороне сыграли неплохо, за исключением выхода Кангва. Боевая игра, заслуженно победили.

– В перерыве Дзюба сказал, что на игру в первом тайме повлиял ветер, дувший в его сторону. Это немного странно звучало, но это действительно так? В чем еще причина того, что команда в первом тайме создавала моменты только про стандартах?

– В первом тайме глубоко оборонялся, успевали закрывать зоны, не хватало остроты, скоростных взаимодействий в завершающей стадии. Сложно играть против насыщенной обороны. Нужны игроки, которые могут обыграть один в один, с дальним ударом.

Ветер мешает мячу, сложнее все расчитать. Если мяч летит по ветру, стандарты, дальние удары становятся опасными. Против ветра мяч зависает.

– Еще минуте на 10-й Ерохин и Жирков поменялись флангами. С учетом классной предголевой передачи, наверное, оцениваете игру Жиркова положительно, но в чем была идея его перевода направо? Почему с выходом Дриусси он не вернулся налево?

– Жирков сыграл прекрасно. Ерохин действовал немного не так в оборонительных действиях, потому что неизлюбленная позиция для него, удобнее играть в центре поля.

Жирков знает лучше, как играть в этой позиции. Острота, которая возникала в начале матча с того фланга, перестала там возникать.

– Почему Дриусси остался в запасе?

– Были проблемы у него и Шатова. Дриусси был не готов на сто процентов.

– Азмун и Дзюба высоко встречали защитников. Была ставка на прессинг?

– Конечно, мы стараемся часто встречать высоко, мешать подолгу контролировать мяч. Поэтому старались перекрывать более опасные зоны развития атаки.

– В каком функциональном состоянии ?

– У нас есть календарь, ребятам приходится сложно, но на то мы и команда. Сегодня нормально двигались, но играли против серьезного соперника. Любой команде играть в Туле тяжело, у них хорошая средняя линия, давно играют вместе. Мне понравилась и игра, и результат.

– В «Арсенале» прогрессируют игроки: Бакаев, Дзюба. Как оцениваете Лесового? Заберете его обратно?

– Это правильная позиция, можно порадоваться за игроков, которые выбирают такой путь развития. В аренде у них есть практика.

На кого делаем ставку, забираем, они с нами проводят сборы, если выигрывают конкуренцию – остаются с нами. Если нет – еще одна аренда, – сказал Семак.