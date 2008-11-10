Федотов после матча с «Уфой»: «Неадекватное судейство. Не знаю, перед кем «Оренбург» провинился»

Главный тренер Владимир Федотов остался недоволен судейством в матче 16-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с .

– Нравится ли результат сегодняшнего матча?

– Чему здесь нравиться? Нули на табло. Тем не менее шаг вперед вперед мы сделали, очко заработали, прилагали очень много усилий, неплохо комбинировали, и не хватало, может быть, точности фланговых передач и чуть большего хладнокровия в концовке.

Хочу сказать, что есть правила игры. Когда человек вводит мяч руками в своей штрафной, потом бьют локтем, разбивают лицо Деспотовичу на последних минутах, на мой взгляд, это чистый 11-метровый и удаление.

Да, сейчас там посмотрят и вынесут вердикт, что там было пенальти и там было, но нам очков это не добавляет.

Не знаю, перед кем мы там провинились, что происходит вообще, но дома, на мой взгляд, просто неадекватное судейство. Опять скажут, что нужно заниматься своими тренировочными делами, мы тренируемся.

Может быть, не хватает мастерства мне и футболистам, но тем не менее существуют правила игры в футбол, – сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Фото: кадр из трансляции телеканала «Матч Премьер»

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