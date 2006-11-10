«Арсенал» не планирует увольнять Эмери, руководство ему доверяет (The Athletic)

Теги премьер-лига Англия Арсенал Стэн Кронке Унаи Эмери Эду Рауль Санльеи Футбол

«Арсенал» не планирует увольнять главного тренера Унаи Эмери, сообщает The Athletic.

Руководство клуба, включая владельца Стэна Кронке, директоров Рауля Санльеи, Виная Венкатеша, Эду и других, полностью доверяет 48-летнему специалисту.

Руководители намерены дождаться лета, прежде чем принимать решение о будущем тренера.

В клубе отвергают установление контактов с другими тренерами на замену Эмери. Руководство «Арсенала» считает, что у команды есть достаточно времени, чтобы изменить текущую ситуацию с результатами.

Напомним, проиграв вчера «Лестеру» (0:2), лондонский клуб продлил серию без побед до пяти матчей. Последний раз команда побеждала в матче Лиги Европы против «Витории Гимараэш» (3:2). В чемпионате Англии «Арсенал» идет 6-м, набрав 17 очков.

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