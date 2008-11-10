Джака о конфликте с фанатами «Арсенала»: «Оскорбление капитана ослабляет дух команды»

Полузащитник Гранит Джака рассказал о своих эмоциях во время конфликта с болельщиками в ходе матча 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2).

«Когда на табло резервного судьи загорелся мой номер, а фанаты стали ликовать, я очень расстроился, это сильно ударило по мне. Даже сейчас я не могу понять такую реакцию, особенно то, насколько она была бурная и враждебная по отношению ко мне.

Я всегда относился с большим уважением к эмоциям фанатов и к трудностям, которые они испытывают, поддерживая нас, игроков. Их справедливая критика позволяет нам расти как спортсменам, а исходящая от них энергия помогает полюбить футбол еще сильнее.

Но когда твоя собственная футбольная семья тебя оскорбляет – это больно. Я не имею в виду, что не принимаю критику. Если команда и я играем плохо, мы должны ее выслушать и поработать над замечаниями.

Но оскорбления и ругательства в адрес капитана своей команды расстраивают игроков и ухудшают атмосферу в раздевалке. В этом нет смысла, это ослабляет дух команды.

После этого некоторые игроки приходили меня проведать, и это было здорово. Они воодушевили меня и сказали, что многие фанаты не поддерживают и осуждают то, как повели себя отдельные болельщики на стадионе», – сказал Джака.

Фанаты ненавидят Джаку. Он действительно ужасен, но первопричина в системе Эмери