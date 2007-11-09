Гильерме о лимите: «Он должен быть, но в заявке. Иначе русские отдыхают, конкуренции нет»

Вратарь Гильерме рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в чемпионате России.

– На твой взгляд, лимит на легионеров в российском футболе – это хорошо? Ты же наверняка думал об этом?

– Раньше да, в последние четыре года нет. Я считаю, что лимит должен быть, но в заявке, не на поле. Потому что так русские не будут никогда чувствовать конкуренции, они всегда будут знать, что будут играть снова. Они отдыхают, конкуренции нет.

– А лимит в заявке как повлияет?

– Новая система, которая будет в следующем году, 8 плюс 17 – это уже по-другому, конкуренции больше будет. В России не хватает конкуренции между русскими футболистами, она есть только между иностранцами.

– Можешь привести пример, когда отсутствие конкуренции мешало футболисту?

– У меня всегда был прогресс, когда была конкуренция. Есть футболисты, которые не любят конкуренцию, знают, что их никто не будет трогать, и прогрессируют больше. Футболистов, которые так думают, меньшинство – 25%. Остальные все должны быть в конкуренции. Всегда! – заявил голкипер.