Бакаев набрал 5 (1+4) очков в 2 последних матчах РПЛ

играет против «Крыльев Советов» (2:0, второй тайм) в матче 16-го тура РПЛ.

На 3-й минуте счет открыл нападающий Эсекиэль Понсе, который забил с передачи .

Бакаев сделал 5-ю голевую передачу в 4 последних матчах РПЛ. В игре против «Локомотива» хавбек сделал три результативных паса, а в матче против «Оренбурга» – один. Стоит отметить, что 4 ассиста он сделал в двух последних играх.

На 83-й минуте Бакаев реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Крыльев» Карпова в своей штрафной площади.

Таким образом, Бакаев набрал 5 (1+4) очков по системе «гол+пас» в двух последних матчах РПЛ.