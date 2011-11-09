Жозеп Бартомеу: «Вальверде – идеальный тренер для нынешней «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу высказался о главном тренере команды .

«В этом сезоне в команде много молодых игроков, которые должны помочь нам.

Считаем, что Вальверде является идеальным тренером, чтобы руководить этой командой, состоящей из поколения зрелых игроков, которые столь успешно выступали ранее, и поколения перспективных футболистов.

Важно создать эту связь, сформировать новую команду, которая будет вести «Барсу» вперед. И Вальверде обладает этой способностью», – сказал Бартомеу.