Лотар Маттеус: «Ковач ничего не мог сделать, если так называемая мировая звезда Коутиньо не забивает, в одиночку выходя на вратаря»

Экс-полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался о хавбеке мюнхенцев Филиппе Коутинью.

«Ковач ничего не мог сделать, если так называемая мировая звезда Коутиньо не забивает, в одиночку выходя на вратаря.

Что касается приобретений «Баварии» и «Боруссии», все ожидали большего. Хуммельс – не новое приобретение, он уже был в клубе. В случае с Юлианом Брандтом, Торганом Азаром или Нико Шульцем все немного иначе, хотя они уже знакомы с Бундеслигой. Тем не менее, дортмундцы не могут быть полностью удовлетворены, как и . Люка Эрнандес снова получил травму, у Бенжамена Павара все хорошо, а Коутиньо все еще чего-то не хватает.

Кроме того, нужно сказать, что бразилец не был первым выбором. Лерой Сане получил травму, в результате мы получили другого игрока на иной позиции. Коутиньо должен сначала привыкнуть к Бундеслиге, здесь другой футбол, нежели в Испании, Англии или сборной Бразилии», – сказал Маттеус.

🛑 «Бавария» уволила Ковача после 1:5 от «Айнтрахта»