Алексей Миранчук: «Может, останусь в «Локо» на всю жизнь. Может, меня «Барселона» выкупит»

Полузащитник Алексей Миранчук поделился мыслями о возможных вариантах продолжения карьеры.

– На пресс-конференции Семина спросили, не боится ли он, что зимой вас будет сложно удержать.

– Слушай, даже не хочу об этом думать. Я просто выхожу и играю в футбол. И на этом все. Будет по факту что-то – решим. А загадывать точно не собираюсь.

– Но про интерес писали по факту – это подтверждали и в Питере, и в «Локомотиве». Как вы на это реагировали?

– Спокойно. Вообще не читаю СМИ, новости: куда меня сватают, кто меня не любит и все остальное. Все что могу сказать: у меня есть действующий контракт и мне нравится в «Локомотиве».

Очень люблю этот клуб, ценю отношение болельщиков, партнеров и всех людей, которые меня окружают. Чувствую себя здесь очень комфортно. Что будет дальше – даже не знаю, что ответить. Никто не может этого сказать.

– Вы всегда говорили, что хотели бы поиграть в Европе. Глядя на Головина, который уехал в «Монако» и борется за выживание, не передумали?

– Повторюсь, загадывать ничего не буду. Это мое желание, и я бы хотел, чтобы так случилось. Но никто не знает, как будет на самом деле.

Может, останусь в «Локомотиве» на всю жизнь. Может, уйду по окончании контракта. Может, меня выкупит кто-то – вон, «Барселона». Не знаю, что случится.

– Семин сказал, что только в «Барселону» и отпустит. Или в «Ювентус».

– Ну, раз Палыч сказал…

– Возвращаясь к «Зениту», возможен ли в принципе переход в другой российский клуб? Или вы изначально рассматриваете только Европу?

– Только Европу. «Локомотив» играет в Лиге чемпионов, здесь хороший подбор игроков, боремся за чемпионство. Не очень вижу смысла что-то менять, – сказал .