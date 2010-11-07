Сергей Петров: «Кононову в «Спартаке» просто не дали поработать»

Защитник Сергей Петров поделился мнением о тренере Олеге Кононове.

«В такое давление, что я все время удивляюсь. Мне кажется, что ему просто не дали поработать. Он может быть требовательным, просто на публике этого не показывает. Однажды проигрывали «Уфе» – еще на стадионе «Кубань», и Кононов в перерыве собрал игроков и как следует напихал.

Еще помню, что перед одним из матчей он поставил видео. Как мы забиваем голы и проходим весь путь. Скорее всего, это был еврокубковый матч. Кажется, мы тогда выиграли», – сказал Петров.

Олег Кононов был главным тренером «Краснодара» с 2013 по 2016 год, под его руководством клуб впервые в истории вышел в еврокубки и финал Кубка России.