Клопп о словах Гвардиолы: «Мане не симулянт. В матче с «Виллой» у него был контакт с соперником»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал слова тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы о полузащитнике .

«Я не уверен на 100%, что он говорил о Садьо или о «Ливерпуле» в целом. Я не слышал имя Садьо.

Мане не симулянт. В матче с «Астон Виллой» у Садьо был контакт с соперником, после которого он упал. Пенальти, возможно, не было, но контакт был.

Он не перепрыгивал через ногу, демонстрируя при этом, что его якобы ударили. Контакт там был.

Все назначенные пенальти были [верными] пенальти. Уверен, «Манчестер Сити» в таких же ситуациях тоже 100 процентов получил бы пенальти, потому что когда игрока сбивают в штрафной – это пенальти.

Я сейчас вообще не в настроении говорить о «Манчестер Сити». Я хочу говорить о «Генке» или о нас. Но не о воскресных матчах», – сказал Клопп.

Пеп Гвардиола: «Мане иногда ныряет, иногда забивает невероятные голы. Он талант»