Клопп о словах Гвардиолы: «Мане не симулянт. В матче с «Виллой» у него был контакт с соперником»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Садьо Мане Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слова тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы о полузащитнике Садьо Мане.

«Я не уверен на 100%, что он говорил о Садьо или о «Ливерпуле» в целом. Я не слышал имя Садьо.

Мане не симулянт. В матче с «Астон Виллой» у Садьо был контакт с соперником, после которого он упал. Пенальти, возможно, не было, но контакт был. 

Он не перепрыгивал через ногу, демонстрируя при этом, что его якобы ударили. Контакт там был. 

Все назначенные пенальти были [верными] пенальти. Уверен, «Манчестер Сити» в таких же ситуациях тоже 100 процентов получил бы пенальти, потому что когда игрока сбивают в штрафной – это пенальти. 

Я сейчас вообще не в настроении говорить о «Манчестер Сити». Я хочу говорить о «Генке» или о нас. Но не о воскресных матчах», – сказал Клопп.

Пеп Гвардиола: «Мане иногда ныряет, иногда забивает невероятные голы. Он талант»

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья