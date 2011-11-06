Рабинер о Ракицком: «Свои профессиональные проблемы объяснять политическими кознями проще всего»

Журналист Игорь Рабинер прокомментировал решение защитника Ярослава Ракицкого завершить карьеру в сборной Украины.

объявил о том, что завершает выступления за сборную Украины. «Я ждал вызов в команду на протяжении всего 2019 года», – написал защитник «Зенита» в своем инстаграме. И пафосно продолжил: «Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду».

Далее следует фраза, в которой чудесно все, от идеи до грамотности, – особенно учитывая то, что Ракицкий, не называя имени, напрямую обращается к Андрею Шевченко (ведь главный тренер сборной и только он отвечает за кадровую политику национальной команды, а никаких конкретных имен Ракицкий не называет): «Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол вне политики?»

Нет, Ярослав. Шевченко «апеллирует» – далее требуется употребить опущенный вами предлог «к» – именно к «навыкам футбольного мастерства», которые футболисты показывали не когда-то, а здесь и сейчас. Вы сами в начале своего поста поздравляете сборную Украины с выходом на Евро-2020 и признаете: «Игра – классная!»

В то же время ваш же клубный тренер , объясняя решение сыграть дома против «Лейпцига» в три центральных защитника, характеризует двух основных игроков этого амплуа в своей команде – Ивановича и Ракицкого – как небыстрых.

Может, на этом вам, Ярослав, следует сосредоточиться в поисках причин невызовов в сборную, а не на политике? Очень вероятно, что политический фактор тоже присутствует, согласен. Но он – второстепенен.

Если бы Ракицкий своей игрой доказывал, что без него сборная обойтись не может, Шевченко не мог бы его не приглашать. А при прочих равных – и тем более неравных не в пользу Ярослава – видеть в сборной предпочитают других. И результат у команды в отборе к Евро, как мы видим, шикарный. В отличие от результатов «Зенита» с Ракицким в Лиге чемпионов.

Собственные профессиональные проблемы объяснять политическими и вообще чужими кознями проще всего. Только к истине это не имеет ровно никакого отношения», – написал Рабинер в своем телеграм-канале.

Ракицкий завершил карьеру в сборной Украины: «Большой футбол стал большой политикой»