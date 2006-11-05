В АПЛ обсудят изменения в использовании ВАР

Руководство английской Премьер-лиги планирует изменить подход к использованию системы видеоповторов.

На следующей неделе состоится встреча представителей клубов, на которой будет обсуждаться возможное улучшение работы ВАР. В частности, существует вариант, при котором тренеры получат право на запрос видеоповтора, как в других видах спорта (например, волейболе).

При этом, по данным The Telegraph, пока что непонятно, насколько радикальными будут изменения. Так, часть из опрошенных руководителей клубов настаивает на введении запросов, один человек даже высказал идею о приостановлении системы на время ее усовершенствования.

Лига не против изменить подход, однако выскажется против опроса о приостановке работы ВАР, а также не поддержит идею о трех тренерских запросах, поскольку полагает, что таким образом будут тянуть время.

Вероятно, будут внесены изменения в гайдлайн, которые приведут к тому, что главные арбитры будут чаще использовать экраны у поля, чем они это делают сейчас.

Кроме того, АПЛ в ближайшее время проведет собрание тренеров клубов из Северной Англии в Манчестере. Ранее лига провела собрание для тренеров клубов из Южной Англии в Лондоне. Его посетили 10 человек.