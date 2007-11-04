Артем Дзюба: «Не знал, что Орбан назвал меня третьим братом Кличко. Возможно, после Виталика он хотел меня оскорбить»

Форвард Артем Дзюба ответил на вопросы перед матчем с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.

– Ваши ожидания перед матчем с «Лейпцигом».

– С нетерпением жду завтрашнего матча. Правильно надо подготовиться. Нужно почувствовать свой организм на тренировке. Сегодня подготовимся: теория, посмотрим еще раз все нюансы и все, и в бой.

– после матча назвал вас «третьим братом Кличко». Он завтра не сыграет, не сыграет и Конате. В курсе, что у соперника в защите проблемы и что об этом думаете?

– Спасибо, не знал, что он назвал меня братом Кличко. Даже не знаю: с одной стороны, это комплимент, но, возможно, после Виталика он хотел меня оскорбить. Если серьезно, очень хороший и неприятный защитник, крепкий. Наверное, для них это потеря, что он не играет. А почему не играет?

– Травмировался.

– Это, конечно, потеря для них, капитан команды.

Понятно, что мы будем смотреть как и что они, но мы будем отталкиваться от своих качеств. У нас крепкая команда, – сказал Дзюба.